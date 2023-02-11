Can Yaman Türkiye için İtalya'da yardım kampanyası başlattı. Gönülleri fethetti

Can Yaman şu günlerde Macaristan’da “El Turco” dizisinin çekimlerine devam ediyor.

Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye’de olan Yaman, önce AHBAP’a 250 bin TL para yardımı yapmıştı. Haluk Levent ünlü oyuncunun yaptığı yardımı sayfasından da duyurmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman bununla yetinmeyip İtalya’da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzedeler için büyük bir kampanya başlattı.

Kampanya için verilen linkte AHBAP Derneği’nin hesap numaraları var. Böylece İtalya’dan gelen yardımlar AHBAP’ın hesabına yatacak.

