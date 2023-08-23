Çanakkale'de çıkan yangın Yağcılar köyüne ulaştı. Köyde evler yanmaya başladı

Çanakkale'de çıkan yangın köylere ulaşmaya başladı.

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın civar köylere de yayılmaya başladı. Köylerdeki vatandaşlar tahliye edilirken yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

Gazeteci Yaşar Gürsoy, olay yerinden görüntüleri Yeniçağ ile paylaşmaya devam ediyor.

YANGIN YAĞCILAR KÖYÜNE ULAŞTI

Alevlerin merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştığı bildirilirken söndürme çalışmaları için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor.

Bölgede 'Yarasa Helikopter' olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopterin, sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptığı ifade ediliyor.