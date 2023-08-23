Çanakkale'de çıkan yangın Yağcılar köyüne ulaştı. Köyde evler yanmaya başladı

Çanakkale'de Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yangına evlerin çatılarından müdahale ettiği anlar görüntülendi.

Çanakkale'de çıkan yangın Yağcılar köyüne ulaştı. Köyde evler yanmaya başladı

Çanakkale'de çıkan yangın köylere ulaşmaya başladı.

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın civar köylere de yayılmaya başladı. Köylerdeki vatandaşlar tahliye edilirken yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

Gazeteci Yaşar Gürsoy, olay yerinden görüntüleri Yeniçağ ile paylaşmaya devam ediyor.

YANGIN YAĞCILAR KÖYÜNE ULAŞTI

Alevlerin merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştığı bildirilirken söndürme çalışmaları için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor.

Bölgede 'Yarasa Helikopter' olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopterin, sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptığı ifade ediliyor.

İlgili Haberler
Yangına müdahale etmek için helikopter ve uçaklar sabahın ilk saatlerinde yeniden çalışmaya başladı
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale devam ediyor: Gece görüşlü helikopterler devrede
Çanakkale’deki yangın boğazın karşı yakasından görüntülendi
Çanakkale’de orman yangınıyla mücadelede kritik saatler: İnşallah sabaha kadar kolaylamış oluruz
Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangında son durumu açıkladı: 1500 hektar alan etkilendi, sabah 6'dan itibaren rüzgar yeniden şiddetlenecek
Öne Çıkanlar
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Komünistler Moskova’ya… Yazarlar
Komünistler Moskova’ya…
Balıkesir'den Çanakkale'ye destek Güncel
Balıkesir'den Çanakkale'ye destek
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı Güncel
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Yangına müdahale etmek için helikopter ve uçaklar sabahın ilk saatlerinde yeniden çalışmaya başladı Güncel
Yangına müdahale etmek için helikopter ve uçaklar sabahın ilk saatlerinde yeniden çalışmaya başladı
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre çağrısı. Hasan Arat düğmeye bastı Spor
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre çağrısı. Hasan Arat düğmeye bastı
Beşiktaş'ta Ramos istifası. Serhan Çetinsaya depremi Spor
Beşiktaş'ta Ramos istifası. Serhan Çetinsaya depremi