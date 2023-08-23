Çanakkale'deki yangının felaketi gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı.

Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Gün ağarınca bölgedeki felaketin boyutu da ortaya çıktı.

YAĞCILAR KÖYÜ’NDEKİ FELAKET

Çanakkale’de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber görüldü.



Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.