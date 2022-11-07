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Cübbeli Ahmet hükümeti hedef aldı: Tencere kaynamıyor

Cübbeli Ahmet bu kez Brezilya’da solcuların seçim kazanmasına sevinen sosyalistleri hedef aldı ve “Brezilya’da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor ‘yakında biz de kazanacağız’ nah kazanırsınız” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:17
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Cübbeli Ahmet Bursa'daki sohbetinde hükümete ve solculara seslendi

Cübbeli Ahmet hükümeti hedef aldı: Tencere kaynamıyor
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz gün Bursa’da gerçekleştirmiş olduğu sohbet toplantısında ekonomik krize ve Türkiye’deki solculara dair bazı ifadeler kullandı.

Brezilya’daki solcuların seçim kazanmasına sevinen ve sosyalistleri hedef alan Cübbeli Ahmet, “Brezilya’da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor ‘yakında biz de kazanacağız’ nah kazanırsınız” dedi.

“Siz Brezilya’nın solcusu gibi değilsiniz ki sizde her yol var. HDP’cilik var PKK’cılık var DHKPC’lik var ondan sonra solcuyuz solcuyuz” diyen Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullandı:

“Sosyalistim mosyalistim. Sosyalistsen bir ekmeği yarıya böl de komşuna ver. Ben de diyeyim ki fakire fukaraya acıyor. Sen olmuşsun eşkıya evinde bomba çıkıyor. Milleti öldürecek sosyalist olmuş. Bana mı yutturacaksınız.”

“TENCERE KAYNAMIYOR BU MİLLET BUNA BAKAR”

Hükümete ekonomi eleştirisinde de bulunan Cübbeli Ahmet, Türkiye ekonomik sıkıntının iktidarları devirebileceği uyarısı yaparak, “Bizim millet kimseye benzemez değişik bir millet. Ama tencere sıkıntı yapar yani. Bizim millette tencere sıkıntı yapar” dedi.

Kötü koşulların oluşmasında hükümetin payının olduğunu dile getiren Cübbeli, “Hoca kaynamıyor der yani. Biraz da gavurlar gelsin iktidara der mesela. Bizim millet böyledir” dedi.

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Vatandaş
7.11.2022 10:52
Adam ciddiye alınacak adam değil ama söylediği çok doğru ülkenin altını en başta solcuyuz aydınız diye geçinenler oydu dünyada hiç bir insan ülkesine bu kadar zarar veremez vermez verdirmezlerde  
 
Turgay kandemîr
7.11.2022 10:50
Eş cinsellik değil senin dediğin gibi bademleme bademci  
 
Kemal
7.11.2022 10:48
Halkı din ile aldatan din adamı. Milleti yönlendirmeyi bırak. İnsanları dinden soğuttunuz  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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