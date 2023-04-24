Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin

Meyve yemek isteyenlere “Kurtlu elma yiyin” diyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamaları ezber bozdu.

Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin

tv100'de yer alan habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere verdiği tavsiyelerle gündeme gelmişti. Canan Karatay’dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Meyve yemek isteyenlere “Kurtlu elma yiyin” diyen Canan Karatay'ın sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

“ORGANİK OLAN DOĞAL GIDALAR SAĞLIKLIDIR”

Canan Karatay, “Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor” diyerek, “Organik olan doğal gıdalar sağlıklıdır.” Sözlerini kullandı.

“DİKKAT EDİN KURDUN YARISI ELMADA KALMASIN!”

Karatay’ın açıklamaları şu şekilde:

“Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın!”

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