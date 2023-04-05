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Canan Karatay uyardı. Zararları büyük. Domatesle salatalığı birlikte sakın yemeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, “Domatesle birlikte salatalığı tüketmeyin” diyerek uyardı. Canan Karatay, iki besinin birlikte tüketildiğinde haziran ve temmuz ayında şekeri yükselttiği ve mide ve bağırsakların yıpranmasına neden olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:11
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Canan Karatay uyardı. Domatesle salatalığı birlikte sakın yemeyin

Canan Karatay uyardı. Zararları büyük. Domatesle salatalığı birlikte sakın yemeyin
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Editör: Özge Ceren Çimen

Prof. Dr. Canan Karatay’ın son uyarısı dikkat çekti. Canan Karatay, salataların vazgeçilmez ikilisi domates ve salatalık için “Sakın birlikte tüketmeyin” diyerek uyardı.

Canan Karatay, “Domates meyvedir, ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastaların şekerleri yükseliyor” sözlerini kullandı. 

Canan Karatay, sindirim süreleri birbirinden farklı olan ikili mide ve bağırsakların yıpranmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Domates ve salatalığın sindirim süreleri birbirinden farklı olduğundan, ayrıca domates meyve, salatalık sebze olması sebebiyle birlikte tüketilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca Canan Karatay, eylül ayında doğal domates bulup kış için domatesinizi hazırlayın diyerek uyardı.

Karatay uyarısında, “Eylül ayında doğal domates bulup kış için domatesinizi hazırlayın” dedi.

Tarım zehirlerinin bütün hastalıkların nedeni olduğunu belirten Karatay, mevsiminde yiyin uyarısını yaptı.

BUNA ÇOK DİKKAT ETMELİ

Salatalık ve domates birbiriyle uyumlu sebzeler olmadıkları biliniyor. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyonun başladığı bildirildi. Karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine neden olabiliyor. Bu yüzden asla birlikte tüketilmemeli. Özellikle midesi hassas olanlar buna çok dikkat etmeli.

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