Canan Karatay Türkiye'yi şişmanlatan hataları açıkladı. Diyetisyenlere çattı

Canan Karatay, Karatay Sözü adlı Youtube kanalında aşırı kilo alma problemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karatay birçok diyetisyenin önerisinin hastalığa zemin açtığını, kalori hesabının tehlikeli olduğunu dile getirdi. Karatay'ın hedefinde diyetisyenler ve verdikleri diyet listelerinin olması dikkat çekti.

“PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPILDIĞINA İNANIYORUM”

İşte Canan Karatay'ın açıklamaları şu şekilde:

“Kusura bakmasınlar ama diyetisyenlerin uyardığı listelerde 6 öğün 8 öğün sık sık yiyin, her öğünde 2 dilim ekmek, kibrit kutusu kadar da peynir yiyin deniliyor. Şimdi ben 80 yaşında bir insanım, 70 kiloyum. Kardeşim kibrit kutusu kadar peynirin benim nereme faydası var! Mesela zeytin neden zararlı olsun! Anadolu zeytinin zeytinyağının cenneti. Elimizin altında bahşetmiş doğa bunu bize. 800 tür zeytin var Anadolu'da. Batın'dan Doğu'ya. Zeytin yemeyecekmişiz. Neden kalori hesabı. Kalori hesabı çoktan unutuldu. 100 gram zeytin aldığımızda verdiği kalori 145 kaloridir. Sadece kalori değil ki, vitamin de var yağ da var. Bunları insan vücudundan sakladılar. Neden, bence vücut hastalansın diye, ben artık böyle düşünüyorum planlı bir şekilde yapıldığına inanıyorum.”

“KİBRİT KUTUSU KADAR PEYNİR NE KADAR YETECEK KARDEŞİM, NEREYİ BESLEYECEK”

“110 kiloluk bir beye kibrit kutusu kadar peynir ne kadar yetecek kardeşim, nereyi besleyecek. Aç olunca şekerlere, şekerli içeceklere, ne kadar işlenmiş gıda varsa onlara hücum edince sağlık tümden bozuluyor. Pakete girmiş hiçbir şeyi mümkün olduğu kadar ağzımıza sokmayacağız. Şekerli gazlı içecekler çok tehlikeli. Ağzımıza sokmayacağız, çocuklarımıza vermeyeceğiz. Türk mutfağı, Akdeniz mutfağının ne kadar sağlıklı olduğunu hatırlatmak isterim.”