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Canan Karatay açıkladı. Ramazanda birçok hastalığa çözüm olan mucize karışım

Prof. Dr. Canan Karatay; Ramazanda düzensiz beslenmeden kaynaklanan sindirim sistemi sorunlarına çözümü açıkladı. Karatay, iftar ve sahur arasında tüketilebilecek içeceklerden biri olarak suya karıştırılan “sodyum bikarbonatın” oldukça faydalı olabileceğini dile getirdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:00
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Ramazanda birçok hastalığa çözüm olan mucize karışım

Canan Karatay açıkladı. Ramazanda birçok hastalığa çözüm olan mucize karışım
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Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Ramazanda sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan ayında gün boyunca dinç ve sağlıklı kalabilmek adına iftarda ve sahurda tüketilen yiyeceklere dikkat etmenin gerektiğinin altı çizildi.

Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenilen yiyecekler hazımsızlığa neden olabiliyor. Gözden kaçan ufak hatalar sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı bilgilendirici açıklamalarda ramazana ayı boyunca doğru beslenmenin yollarını açıkladı.

MUCİZE FORMÜL: İNGİLİZ KARBONATI

Canan Karatay, özellikle reflü, kabızlık veya hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının da sık görülmesini engellemek için bazı püf noktaları açıkladı.

İftar ve sahur arasında tüketilebilecek içeceklerden biri olarak suya karıştırılan “sodyum bikarbonatın” oldukça faydalı olabileceğini belirtti.

Halk arasında İngiliz karbonatı olarak da bilinen bu karbonat, vücuttaki etkileri ile rahatlatıcı bir yapıya sahip olduğu bildirildi.

Yudum yudum, içilecek bu karışım, vücudu alkali hale getirerek olası patojenlere karşı savaşmasını sağlarken aynı zamanda dinçlik sağladığını söyleyen Karatay, gün içindeki halsizliği de bitiriyor.

Sıklıkla baş ağrısı problemleri yaşayan kişiler için de iyi bir alternatif olan bu karışım, engelleyici özelliğiyle bu ağrıdan kurtulmanızı mümkün kıldığı vurgulandı.

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