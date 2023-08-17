Canan Karatay'la alay etmişlerdi. Tereyağlı kahve lüks mekânların vazgeçilmezi oldu

Birçok uzmanın Canan Karatay’ın, “Kahveye tereyağı koymak her derde deva” sözlerine karşı çıktığı biliniyor. Karatay’ın bu sözlerindeki çok sayıda insan alay ettiği tereyağlı kahve lüks mekanların vazgeçilmezi olması dikkat çekti.

Canan Karatay'la alay etmişlerdi. Tereyağlı kahve lüks mekânların vazgeçilmezi oldu

Prof. Dr. Canan Karatay “Kahveye tereyağı koymak her derde deva” ifadelerini kullanınca “olur mu öyle şey” diyenler kendisine tepki göstermişti.

Ancak aradan geçen sürede bakış açısı değişti. Artık sosyetik mekanlarda bardağı 300 liraya tereyağlı kahve satıldığı bildirildi.

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SON ARAŞTIRMALAR KARATAY’I DOĞRULADI

Yapılan son araştırmalar da tereyağının kalp-damar hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterince tereyağlı kahve moda olduğu ifade edildi.

Bodrum’un en lüks otellerinin birinin menüsünde yer alan ve bardağı 300 liraya satılan tereyağlı kahve büyük ilgi görüyor. Bunu gören diğer işletmeciler de bu ilginç lezzeti kendi mekanlarına taşımaya başladı.

TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?

Tereyağlı kahve için gerekli malzemeler

Bir çay kaşığı tuzsuz tereyağı

Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi

Bir fincan su

İsteğe göre bal

Öncelikle tereyağı, kahve ve bir fincan suyu cezvenin içerisine koyup ocağın altını yakıp, ocağı kısalım. Karıştıra karıştıra hem tereyağın erimesini sağlayalım hem de tereyağlı kahvenin köpüklü olması için karıştıralım. Ayrıca tere yağlı kahve yaparken koyacağımız suyun soğuk olmasına dikkat edelim. Soğuk su ile yapılan Türk kahveleri daha köpük köpük olur. Bu sebeple ılık veya sıcak su kesinlikle kullanmayalım. Şekerli kahve sevenler için bir çay kaşığı balı da ilave etmemiz gerekir. Ancak şekerli tüketmeyenlerin yani sade kahve sevenlerin bal kullanmalarına da gerek yoktur. Kahve yavaş yavaş köpürürken fincanı hazırlayıp, cezveye yakın tutalım. Taşmaya yakın kahve fincanı doldurup; yanında kuş lokumu, kahveli çikolata veya sade çikolata ile kahveyi servis edelim.

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