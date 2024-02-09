90 yaşına merdiven dayayan Galatasaray üyesi: Biz futbolcuların patronuyuz

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90 yaşına merdiven dayayan Galatasaray üyesi: Biz futbolcuların patronuyuz
Yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Bandırma maçında oyun alındığı için Okan Buruk'a tepki gösteren Zaha'ya kızdı.

Wilfried Zaha, Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor maçında oyundan alındıktan sonra Okan Buruk'la küçük bir tartışma yaşamıştı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Zaha ve Buruk'un arasındaki konuşma gündeme geldi.

Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın dikkat çeken sözleri şöyle:

Futbol takımımız iyi gidiyor ama biraz rahat davranıyorlar.

Kendilerine iyi bakmıyorlar.

Teknik direktör veya Yönetim Kurulu'nu kastetmiyorum.

Zaza adında bir futbolcumuz var, antrenöre karşı çıkıyor.

Biz bu futbolcuların patronuyuz.

Milyon Euro'lar kazanıyor diye bu kadar kafa tutamazlar.

"DUA EDELİM F.BAHÇE KAZANSIN"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır daha önce de gündem olmuştu.

Bolayır, futbol takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki maçlarında puan alamaması durumunda Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçlarında alacağı puanlara ihtiyaçları olacağını belirterek, ''Dua edelim Fenerbahçe Rum takımıyla olan maçını kazansın'' diyerek tepki toplamıştı.

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