Çankırı'da 2 zincir market şubesi evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı

(DHA) - Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.
Denetimde; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. 2 market şubesi kapatıldı.
Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.
3 ŞUBEYE PARA CEZASI
Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.
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