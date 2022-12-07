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Çankırı'da 2 zincir market şubesi evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı

Zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde 2 market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:17
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Çankırı'da 2 zincir market şubesi evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı

Çankırı'da 2 zincir market şubesi evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı
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(DHA) - Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

Denetimde; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. 2 market şubesi kapatıldı.

Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı.

3 ŞUBEYE PARA CEZASI

Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.

 

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