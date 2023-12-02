Canlı! Beşiktaş'ta en kritik gün. Genel Kurul başladı

Beşiktaş'ta yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Canlı! Beşiktaş'ta en kritik gün. Genel Kurul başladı

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı.

Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

10.21 Divan Kurulu'na tutanakların imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.

5 BİNDEN 20 BİNE ÇIKSIN

Beşiktaş Kulübünde 5 bin TL olan giriş ücretinin 20 bin TL'ye çıkarılması önergesi üzerine:
Timur Ozan Özel:

Kongreye gelirken, başlangıcın böyle olabileceğini tahmin etmiyordum. Enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir şeyi söylerken, hitabet söylediğini şeyin içeriğinden önemlidir. Buraya gelip, kürsüye gelip 5 Bin TL olursa Beşiktaşlısın, 20 Bin TL olursa Beşiktaşlı değilsin diyemezsin! Kim kimin burada Beşiktaşlılığını sorgulayabilir! Neden böyle bir olay yaşandı hiç bilmiyorum. 2012'den beri 5 Bin Tl. 2012'de Beşiktaş'ın giriş ücreti 1200 TL ya.

Neden bu önergeye karşıyım? Dünyanın en büyük kulüpleri üye sayılarını arttırıyor. Bu gelir grubuna göre tabii ki. Ama asgari ücretli çalışan Beşiktaşlı da, fabrikatör kadar Beşiktaşlıdır. Ben 5 Bin TL olmasını falan savunmuyorum. Uzmanlar tarafından araştırılır. Sadece bu işe kafa yoran Beşiktaşlılar. 20 Bin TL'lik değil, 200 Bin TL'lik üyeniz de olsun sizin. Konu gereksiz. Ben bu önergeye olumsuz oy vereceğim.


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