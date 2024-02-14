Cavit Çağlar ortaya çıktı: Güzel günler yakın

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Cavit Çağlar ortaya çıktı: Güzel günler yakın
Bursaspor, TFF 2.Lig'de 'Diriliş' için mücadele veriyor. Yeni yönetim şehrin değerlerini kulüp çatısı altında birleştirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı: Cavit Çağlar...

Başkan Sinan Bür, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Sinan Oral, Genel Sekreter Erkan Öncel ve TFF'den Sorumlu Yönetici Cemal Vardar, dün İstanbul'da kulübün efsane başkanlarından Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar ile görüştü.

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Sinan Bür, Cavit Çağlar'a kulübe yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür ederek üzerinde ismi yazılı Bursaspor forması armağan etti. Ayrıca yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Cavit Çağlar da Bursaspor'un Türk futbolu için çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Bursaspor bizim gözümüzün nuru. Biz her zaman, kim yönetiyorsa yönetsin kulübümüze destek olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"GÜZEL GÜNLER YAKINDA"

Cavit Çağlar, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

Çağlar, "Başkanımız Sinan Bür, bu kulübe çok emek verdi. Yönetimdeki arkadaşlarımız da Bursaspor'da futbol oynamış, kulübün değerlerine sahip çıkan isimler... Bursaspor, bulunduğu yerden kesinlikle çıkacaktır... Biz de kulübümüzün yanındayız... Bursa şehri de Bursaspor'un etrafında birleşirse güzel günler yakında gelir" diye konuştu.

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