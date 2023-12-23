Bursaspor evinde rahat kazandı

Kaynak: AA
Bursaspor evinde rahat kazandı
Bursaspor İnfo Yatırım konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 94-84 yendi. Yeşil-Beyazlı ekip karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü mücadelenin ilk periyodunu 19-17, devreyi 45-41, 3. çeyreği 65-55'lik skorlarla önde tamamlayıp, maçı 94-84 galip tamamladı.

Bursaspor İnfo Yatırım: 94 - Aliağa Petkimspor: 84
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 9, Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü
1. Periyot: 19-17
Devre: 45-41
3. Periyot: 65-55

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