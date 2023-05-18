Çavuşoğlu turist sayısının azalmasının suçunu muhalefete attı. Sütte leke var AKP’de yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler, rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle, ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir" dedi.

Antalya'dan yeniden AKP milletvekili seçilen Bakan Çavuşoğlu, AKP Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun ile Cumhur İttifakı içindeki partilerin il başkanlarının katılımıyla 14 Mayıs seçimi sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGIMIZ SONSUZ"

Çavuşoğlu, yüzde 87'ye yaklaşan oranla tarihin en yüksek katılımlı seçimlerinden 14 Mayıs seçimlerinin, Türkiye'nin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesi olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarımıza, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine, demokrasimize katkıları ve kıymetli oyları için teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin kazananı, Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türkiye olmuştur. Milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdi. TBMM'de de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na vererek, ittifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz" dedi.

"EN ÖNEMLİ 3 SORUN"

Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.

TURİST SAYISININ AZALMASININ SUÇUNU MUHALEFETE ATTI

Muhalefete de bir soru sormak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup, batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken; çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur, işte tam olarak böyle olur. Bu vaade göre; tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler, rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle, ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.