Kılıçdaroğlu: Vatanını seven ayağa kalksın. Vatanı bu zihniyete bırakmayacağız

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni video yayınlayarak, “Bugün bu 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokak bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu: Vatanını seven ayağa kalksın. Vatanı bu zihniyete bırakmayacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından videolar yayınlamaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu “Türkiye için #KararVer” etiketiyle paylaştığı videoda vatandaşları “Vatanını seven sandığa gelsin” sözleriyle oy vermeye davet etti.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda, "Buradan herkese sesleniyoruz. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün bu 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokak bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız." dedi.

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Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Sınır namustur, öyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerdeyse kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren, çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere ‘Dur' emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi ‘Kürt', işine gelmedi mi ‘PKK'lı', işine geldi mi ‘mütedeyyin', işine gelmedi mi ‘FETÖ'cü' diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

ABD ve FETÖ'yle işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler türlü yalanlarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın, ayağa… Ölü toprağını atın üzerinizden, vatanını seven sandığa gelsin.

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