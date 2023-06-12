Gurbetçinin sözleri sokak röportajını karıştırdı. Fransa’daki kayınpederini arayan bir vatandaş gurbetçiyi rezil etti

Editör: Ayşe Memiş

Türk lirası Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda gurbetçi ile diğer vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir video gösteren gurbetçi, "Göstereyim Erdoğan'ın nasıl sevildiğini" dedi. "Türkiye kötü mü yönetiliyor?" diyen gurbetçinin, Fransa'da yaşadığını söyleyen vatandaşlar alkışladı.

EMEKLİ MAAŞI 300 EURO

Emekli olacağını söyleyen gurbetçi, 35 sene çalışma hayatı olduğunu ve asgari ücretten ödediğini belirterek, "300 Euro maaş verecekler" dedi.

Bu sözlere karşı çıkan bir gurbetçi ise "Ben de Avrupa'da yaşıyorum, yalan konuşma" diye tepki gösterdi.

AKRABASINI ARAYARAK YALANDI

Başka bir genç ise Fransa'da yaşayan akrabası olduğunu söyleyerek "Arayayım mı kayınbabamı?" dedi ve arayarak görüştü.

Vatandaş "Çalışmışlığına bağlı. Asgari ücretle 35 sene çalışmış. Rahmetli babam 25 sene çalıştı 1100 Euro alıyor." dedi.

Bu sözlere karşı çıkan gurbetçi ise "Alamaz, yalan söylemesin" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise gurbetçiye "Burada akşama kadar kaç kere yemek yedin, döner yedin? Siz Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız güzel güzel kebapları yiyorsunuz. Buradakilere sor bakalım simitten başka yediler mi?" diye tepki gösterdi.