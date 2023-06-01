Ekonomi nasıl sorusuna Süleyman Soylu gibi cevap verdiler. Sokak röportajında ilginç anlar

Seçimler sonrası sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Son yapılan bir sokak röportajında gençler arasında geçen diyaloglar dikkat çekti.

GENÇLERDEN SOYLU'YA GÖNDERME

Muhabirin seçimlerin ardından gelen zamlarla ilgili mikrofon uzatmasının ardından gençlerin Süleyman Soylu'nun "Ohh"uyla cevap vermesi gündem oldu.

Süleyman Soylu ne demişti?

Süleyman Soylu, en son Diyarbakır'da Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada yine "oh" çekmiş, "Bu ülkede başörtülüleri öğretmen yapmadılar. Başörtülüleri devlet dairesine sokmadılar. Ohhhhhhhhhh. Bugün Allah’a şükür milletvekili de oluyor, hâkim de oluyor” demişti...