Çebi bu konuda haklı çıktı: Şimdi kimsenin ağlamaya hakkı yok

Soyadımız Tilki ya. Dönüp, dolaşıp gideceğimiz yer belli.

Konu futbol olduğundan dükkan da Riva oluyor. Ben de kürkçü dükkanına gidip gidip, geliyorum işte.

Anlaşılan pek kurtuluş reçetemiz de yok. Her hafta bir olay.

Son olay: Sivasspor gol atıyor. VAR uyarısı ile Mustafa Pektemek(!) iptal ediyor.

"Pektemek" diyorum, çünkü Erken Özdamar, Pektemek'in tek yumurta ikizi gibi. Bir ara, Sivas’ta havalimanı dağın tepesinde. Yine sis bastı. Mustafa Pektemek, Kayseri’den karayolu ile geçip de gelmiş, maçı yönetiyor sandım.

Ama koşuş şekilleri farklı olunca yanıldığımı anladım!

Ancak inanın bana o bile düdük çalsa, bu kararı vermezdi.

Eğer golün neden iptal edildiğini bulan biri çıkarsa, atomu yeniden farklı yoldan parçalayabilecek zekaya sahip demektir.

Neyse efendim konumuza dönelim

Geçtiğimiz Mart ayının ilk haftası. Futbol Federasyonu, 12 hakemi resmen kovdu. Evet evet kovdu.

Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen hakemlik konusunda bu bir milattı.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya.

Bunlardı MHK nın ağır topları. Lige yön verip, dizayn eden bu düdüklerin üstü çizildi.

Aaa oda ne!

Her kötü sonuçta hakemlere saran kulüpler, ağlama duvarına döndü.

20 kulüpten bedece bir tanesi, ‘YETMEZ’ dedi.

O da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.

Diğer başkanların aksine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş başkanı operasyonu destekliyor üstelik eksik buluyordu. Çebi, “İsimleri ayyuka çıkmış, tüm süper lig hakemlerinin değişmesi gerekiyor. Böyle yarım yamalak olmaz. Bırakın gençler gelsin. Hata da yapsalar, eyyam yapmazlar. Ayrıca yabancı hakem de masaya yatırılmalı” diye de ekliyordu.

Diğer başkanlar timsah göz yaşları dökerken, Çebi çıkıp 'Kral Çıplak' diyordu.

O sırada "Şampiyonluğa gidiyoruz. N'olur n'olmaz" diye düşünüyordu sanırım; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu arada durdu, sessiz kaldı.

Çebi'ye kulak asan olmadı. Medyada muhabirlik ve yazarlık degil de, amigoluk yapanlar önce sesiz kaldılar. Suya, sabuna dokunmadılar. Bekle, gör taktiği gittiler. Baktılar ki, başkanlar ve yönetimler hakemlere ağlayıp göz yaşı döküyorlar; aynı safa geçtiler.

Bir başkan karar değiştirse, bir kısım gazeteci anında keskin ‘U’ dönüşü yapacaktı; o derece yani.

Olmadı maalesef. Eksikliğini hissedip üzüldük! Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus üstünden, arka çıktılar.

Dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir'in onayladığı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ise "Ben yaptım" dediği operasyonu 12 hakem tahkim kuruluna götürmüş ve karar dönmüştü. Yani 8 Mart'ta kadro dışı kalan hakemlerden önce Cüneyt Çakır 24 Nisan'da Alanya-Kayseri maçıyla geri döndü. Sonra da diğerleri. Bu sırada Nihat Özdemir de gitti, TFF Başkanı da değişti.

Nöbetçi başkan Servet Yardımcı seçime kadar TFF Başkanlığı'na baktı! MHK'de Ferhat Gündoğdu gitti, Sabri Çelik geldi. Hakemler de döndü geri.

Sizi gidi sizi.

Oysa en çok Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'u yerden yere vuruyordunuz el birliği ile.

Tarkan’ın; "Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran" şarkısı eşliğinde kıvırıp durur gibiydiniz.

Hakemlerden en çok şikayetçi olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ortaya net duruş koyamadı.

Yalnız kalan Beşiktaş’ın, feryat figanı sistemi değiştirmeye yetmese de; sarstı.

Şimdi gelinen noktada yine ağlıyorlar!

Bu kez şekil biraz farklı. Hakemler bizi yaktı, rakibimize baktı; yol verdi diye bağırıyorlar.

Yahu, federasyon kırk yılda bir degil, 99 yılda radikal karar almış. Gitsene üstüne. Tepeden tırnağa dönüşüme ön ayak olsana. Ama yok olmaz.

Hadiyinnn ordan.

Hepiniz yalan rüzgarı çıktınız!

Yiğidi vur, hakkını yeme demişler.

O yüzden, attığımız başlık ile bitirelim.

Çebi bu konuda haklı çıktı.