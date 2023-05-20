Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik kutlama. "İyi ki doğdun her şeyim"

"Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara dönen Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 29 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun doğum gününü basketbolcu eşi Cedi Osman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik kutlama. "İyi ki doğdun her şeyim"

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

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GEÇTİĞİMİZ YAZ EVLENDİLER

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu.

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Düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara döndü.

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Dizide "Harika" karakterine hayat veren Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 29 yaşına bastı.

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Basketbolcu Cedi Osman da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Cedi Osman, paylaşımına; "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Şahin de Osman'a kalp emojisiyle karşılık verdi.

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Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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