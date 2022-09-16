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Bilinen klişe doğru değil: Gözlük insanları zeki ve çekici göstermiyor

Ürdün'de yapılan bir araştırmada gözlüğün kişileri zeki ve çekici gösterdiği klişesi yıkılmış oldu. Bilim insanları gözlüksüz kişilerin, gözlüklülere göre daha çekici, daha kendinden emin ve daha zeki görüldüğünü ifade etti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:08
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Gözlük insanları zeki ve çekici gösterir mi

Bilinen klişe doğru değil: Gözlük insanları zeki ve çekici göstermiyor
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IndependenTürkçe'de yer alan habere göre; BD'deki gözlük üreticileri ve tedarikçilerinin kurduğu ticaret birliği Vision Council'ın verilerine göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75'i, görüşünü iyileştirmek için bir ürün kullanıyor. Bunların yüzde 64'ü gözlük kullanmaktadır.

Batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda, gözlük takmanın zeki görünmeye olumlu katkı yaptığı ifade edilmişti.

Bir test yapıldı ve katılımcılara 4 kişinin hem gözlüklü hem de gözlüksüz fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafların çekicilik, zeka ve özgüven başlıklarında 1'le 10 arasında derecelendirilmesi istendi.

Sonuçlarda, gözlüksüz fotoğrafların gözlüklü hallerine göre daha çekici, akıllı ve özgüvenli olarak görüldüğünü ortaya koyuldu.

Ayrıca gözlüklü katılımcıların, gözlüklü fotoğraflara daha yüksek puan verdiği görüldü. Ancak gözlüksüz katılımcılar, gözlüksüz fotoğraflarda aynı davranışı sergilemedi.

Uzmanlar, gözlük çerçevesi ve yüz özellikleri gibi faktörlerin çekiciliği belirlerken dikkate alınmadığının altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırma ekibi "Gözlük, sosyal ve etnik değişkenlere bağlı olarak kullanıcıların sosyal özellikleri üzerinde farklı etkiye sahiptir" dedi.

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