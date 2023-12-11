Cem Gürdeniz Erdoğan ile Miçotakis arasındaki anlaşmayı böyle açıkladı: Bu Mavi Vatan'dan vazgeçmek

Mavi Vatan'ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile Miçotakis arasında imzalanan Atina Bildirgesi'nin Mavi Vatan'dan vazgeçmek olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Gürdeniz Erdoğan ile Miçotakis arasındaki anlaşmayı böyle açıkladı: Bu Mavi Vatan'dan vazgeçmek

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile Miçotakis arasında imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi”, Mavi Vatan'ın teorisyeni emekli tümamiral Cem Gürdeniz tarafından yorumlandı.

Gürdeniz, “Bu bildiri, Mavi Vatan’dan vazgeçmek, Yunanistan açısından da diplomatik zaferdir” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında jeopolitik sorunların kaynağı Türkiye değildir” diyen Gürdeniz, “Lozan dengesini bozan Türkiye değildir, adaları silahlandıran Türkiye değildir. Aksine Türkiye, 12 mil tehdidi ile kıtaya sıkıştırılmak istenen, karşısına; Çanakkale’den çıkan bir geminin İskenderun’a ulaşabilmesini bile engelleyen bir harita ile tehdit edilen taraftır” ifadelerini kullandı. Geçmişte Yunanistan’ın bu girişimlerde en ufak taviz vermediğine değinen Gürdeniz, şunları söyledi:

“Yunanistan kronikleşmiş Ege ve Doğu Akdeniz yaklaşımı ile Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef almaktadır. Egemenlik sorunlarını çözememiş iki ülke anlaşma yapamaz. Bildiride BM’ye “sorun çözücü” atıf yapması risklidir. Böyle bir bildirinin Türk Dışişleri öncülüğünde imzalanması zayıflık algısı yaratacaktır. Arınç 2005 yılında, 1995 yılındaki TBMM kararına atıf yaparak Yunanistan’ın tehdidine yanıt veren kararın geri çekilmesini istemişti. Bu bildiri ile dolaylı olarak Arınç’ın çizgisine dönüldüğünü görüyoruz.”

cem-gurdeniz-1484.webp

İlgili Haberler
Erbakan Erdoğan’a ittifak şartlarını tek tek iletti. ‘Kabul edilmezse seçime tek gireriz’
Erdoğan ile görüşen Miçotakis istediğini aldı. Türkiye’den Doğu Ege adalarına turist akacak
Atina’ya giden Erdoğan yılda bir defa bir araya gelmeye karar verdi. Miçotakis diye biri yok demişti
Erdoğan ‘benim için bitmiştir’ dediği Miçotakis ile görüşmeye gitti
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Pavyon denetiminde uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Pavyon denetiminde uyuşturucu ele geçirildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlundan sonra bir skandal daha. Yemenli Bakanın oğlu İstanbul'da yayaya çarptı Gündem
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlundan sonra bir skandal daha. Yemenli Bakanın oğlu İstanbul'da yayaya çarptı
Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı
İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar Ekonomi
İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar
Köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babası. Oğlunun sağlık durumunu açıkladı Gündem
Köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babası. Oğlunun sağlık durumunu açıkladı
Kadına şiddette acı gerçek ortaya çıktı. Bir saatte 15 kadın şiddete uğruyor Gündem
Kadına şiddette acı gerçek ortaya çıktı. Bir saatte 15 kadın şiddete uğruyor
Üniversite'de skandal kopyala yapıştır ile deşifre oldu Gündem
Üniversite'de skandal kopyala yapıştır ile deşifre oldu