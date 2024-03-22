Cem küçük İsrail ile ticareti savunurken canlı yayında ne hallere düştü? Allah kimseyi 'İktidarı savunacağım' diyerek bu duruma düşürmesin

Serkan Talan
Cem küçük İsrail ile ticareti savunurken canlı yayında ne hallere düştü? Allah kimseyi 'İktidarı savunacağım' diyerek bu duruma düşürmesin
Cem Küçük’ün canlı yayında Türkiye’nin İsrail ile ticaretini savunurken düştüğü haller sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan görüntüye “Allah kimseyi 'iktidarı savunacağım' diyerek bu duruma düşürmesin” yorumu yapıldı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına AKP iktidarından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen sert tepkilere rağmen Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin devam etmesi dikkat çekiyor. Türkiye’den kalkan gemilerin İsrail’e çok sayıda malzemenin gönderildiğinin ortaya çıkması sonrası iktidara İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde çağrılar yükseldi.

Gazeteci Cem Küçük’ün İsrail ile ticaretin devam etmesini savunurken düştüğü durum dikkat çekti. Habertürk canlı yayınında konuşan Küçük, sözünü toparlayamayınca ABD’nin İran’a sattığı silahları sorarak konuyu değiştirmeye çalıştı.

Cem Küçük, tepki çeken anlarda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti tel satıyor; bu büyük şirketler tel satıyor. Telleri dikenli tel kendi yapıyor. Bakın bir şey diyeyim, ABD İran ile kavgalıyken İran’a el altından silah satmadı mı?"

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