Cem Küçük'ten sendika başkanına asgari ücret tepkisi. Canlı yayında isyan etti

Yeniakit'in haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Komisyonda işçileri temsil edecek olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam taleplerini açıkladı. Atalay, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak belirledikleri 14 bin 25 liranın üzerinden pazarlık yapacaklarını söyledi.

DİSK ise daha önce asgari ücret taleplerini tanımlayarak duyurmuştu. DİSK, asgari ücretin insan onuruna yaraşır, insanca yaşamaya yetecek, çalışanların geçimini sağlayacak, emeğin değerini yansıtacak, yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini ifade etmişti. DİSK’in verdiği tanımlara göre asgari ücrette 30 bin TL’ye işaret ettiği görülmüştü.

Vatandaşlar ise zammın bir defaya mahsus yapılacağını ve Mayıs ayındaki enflasyon beklentisinin hesaba katılması gerektiğini ifade ederek 17 bin liranın üzerinde bir maaş bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin bir kez verileceğini açıklamıştı.

Bu defa para sıkılaştırma ve faizlerin de arttığı düşünülürse bunun bir kez yapılması bekleniyor. Hükümet son 6 aylık döneme bakarak bu zammı verecek.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük, Türk-İş’in başlangıç rakamına tepki gösterdi. Küçük, “Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyonun Temmuz’dan bu yana yüzde 38 çıkması bekleniyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığına 14 bin 25 liradan başlatacaklarını açıkladı. Vallahi azdan başlatmış. 15 bin liradan başlatmaları lazımdı. Orada 15 bin liradan başlatsa daha iyiydi. Milyonlarca çalışanın gözü bu ücrette” dedi.