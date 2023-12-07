Asgari ücrette bu rakam teklif edilirse masadan kalkarız. Türk-İş rest çekti

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, 2024 yılında asgari ücrete gelecek zam gündemde. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek zammı bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Yıl sonuna kadar sürecek görüşmelerde yeni asgari ücret belirlenecek.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

“MASADAN KALKARIZ”

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacakları sorusu üzerine Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

BAKAN IŞIKHAN NET KONUŞTU: TEK ZAM YAPILACAK

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise asgari ücrete yılda bir sefer zam yapılacağını, temmuz ayında ara zam yapılmayacağını söyledi.

Işıkhan, ''Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık" ifadelerini kullandı.