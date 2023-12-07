Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde inşallah başlayıp, taraflarla bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek.

Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi, Türk-İş ve TİSK başkanlarımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.

Işıkhan, Merkez Bankası'nın eski ekonomisti Hakan Kara'nın asgari ücretin 17 bin 500 lira olması gerektiği yorumuna ilişkin, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" dedi. İşveren desteği ile ilgili çalışma olup olmadığı sorulan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

'TEK ZAM OLACAK'

Işıkhan, temmuz ayında ara zam yapılmayacağını belirterek, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık" dedi.