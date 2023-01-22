Cem Uzan ne zaman Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Tele1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü’ne konuk oldu. Uzan’ın açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

“TÜRKİYE’YE CUMHURBAŞKANI OLARAK DÖNECEĞİM”

“Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim.”

“ANAYASA AÇIK BİR KİŞİ 2 KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR”

“Kanunlarda kağıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…”

“SEÇİMLER YENİLENİRSE ERDOĞAN’IN MAZBATASI İPTAL EDİLECEK Mİ?”

“Erdoğan’ın söylediği ne ilk ne son yalan. Daha vahim bir şey daha var. Seçimlerin yenilenmesi nedir? En son seçim yenilenmesi Mart 2019’da oldu. İBB seçimleri yenilendi. Sayın İmamoğlu’na mazbatası verildi, göreve başladı. Yapılan itirazlar sonucunda hani o tarafsız YSK seçimi yeniledi. İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse Erdoğan’ın mazbatası iptal edilecek mi? Seçimlerin yenilenmesi diyoruz. YSK’nın kararları var. YSK, ‘seçimlerin yenilenmesine ve mazbatanın iptaline’ diyor… Siz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse, Erdoğan’ın mazbatasının iptali gerekir mi, gerekmez mi. Buyursun sevgili Anayasa hukukçularımız tartışsınlar. Ben hukukçu değilim. Eğer mazbatasının iptali gerekirse, o zaman 4 buçuk senenin bütün kararları da yok hükmünde olur mu, ben bilmiyorum. Anayasa hukukçuları bir değerlendirsin”