22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cem Uzan ne zaman Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Cem Uzan ne zaman Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Cem Uzan, genel seçimlerde aday olacağını açıklarken “Türkiye’ye cumhurbaşkanı olarak geleceğim” dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:26
Takip Et

Cem Uzan ne zaman Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Cem Uzan ne zaman Türkiye’ye geleceğini açıkladı
+
Aa
-

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Tele1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü’ne konuk oldu. Uzan’ın açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

“TÜRKİYE’YE CUMHURBAŞKANI OLARAK DÖNECEĞİM”
“Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim.”

“ANAYASA AÇIK BİR KİŞİ 2 KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLİR”

“Kanunlarda kağıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…”

“SEÇİMLER YENİLENİRSE ERDOĞAN’IN MAZBATASI İPTAL EDİLECEK Mİ?”
“Erdoğan’ın söylediği ne ilk ne son yalan. Daha vahim bir şey daha var. Seçimlerin yenilenmesi nedir? En son seçim yenilenmesi Mart 2019’da oldu. İBB seçimleri yenilendi. Sayın İmamoğlu’na mazbatası verildi, göreve başladı. Yapılan itirazlar sonucunda hani o tarafsız YSK seçimi yeniledi. İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse Erdoğan’ın mazbatası iptal edilecek mi? Seçimlerin yenilenmesi diyoruz. YSK’nın kararları var. YSK, ‘seçimlerin yenilenmesine ve mazbatanın iptaline’ diyor… Siz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse, Erdoğan’ın mazbatasının iptali gerekir mi, gerekmez mi. Buyursun sevgili Anayasa hukukçularımız tartışsınlar. Ben hukukçu değilim. Eğer mazbatasının iptali gerekirse, o zaman 4 buçuk senenin bütün kararları da yok hükmünde olur mu, ben bilmiyorum. Anayasa hukukçuları bir değerlendirsin”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿TBMM'de yoğun mesai
﻿TBMM'de yoğun mesai
﻿TBMM'de yoğun mesai
﻿Güneşli havayı fırsat bilenler denizde yüzdü
﻿Güneşli havayı fırsat bilenler denizde yüzdü
﻿Güneşli havayı fırsat bilenler denizde yüzdü
﻿Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşuyor
﻿Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşuyor
﻿Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşuyor
﻿Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
﻿Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
﻿Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.