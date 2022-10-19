19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin

Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşarak “Beyefendi Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmesin” sözlerini kullandı

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:55
Takip Et

Cem Uzan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Anayasa hatırlatması yaptı

Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
+
Aa
-

Genç Parti kurucusu ve iş insanı Cem Uzan, gazeteci Tuba Emlik'in Youtube kanalındaki 'Ne Oluyor' programına konuk oldu.

Burada Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ile ilgili konuşan Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net cümleler sarf ederek, Erdoğan’a Anayasa hatırlatmasında bulundu.

Cem Uzan, Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili şöyle konuştu:

"ANAYASA'YI ÇİĞNEMEYE YELTENMEYİN"

"Cumhur İttifakı’nın adayı kim? Bahçeli’nin ‘Adayımız Erdoğan’ demesi, Cumhur İttifakı’nı bağlamaz. Cumhur İttifakı’nın ana gövdesi AK Parti’dir. Erdoğan’ın bugün ‘Ben adayım demesi, ben Anayasa’yı çiğneyeceğim’ demektir. Siz Anayasa’nın ikinci maddesini bile çiğner hale geliyorsunuz, sadece 101’i değil. Dikkat etsin herkes, kanunlar hepimiz için geçerli… Benim Erdoğan’a naçizane tavsiyem, beyefendi Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmeyin."

"BEN ADAYIM DEDİĞİ AN ANAYASA SUÇU İŞLEMİŞ OLACAK"

"Anayasa’nın 101. Maddesi’ne göre 1 kişi en fazla 2 kişi seçebilir. Bu anayasayı yazdıran, yazdırtan ve yürürlüğe koyan Sayın Erdoğan’ın kendisidir. Kendi yazdırttığı Anayasa’yı okumamış olduğunu düşünmek istemiyorum. Resmi olarak ben adayım dediği an, Anayasa suçu işlemiş olacak. Buna herhangi bir şekilde YSK’da evet diyen herkes de anayasa suçu işlemiş olacak. Bu süreçteki tablo Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığını gösterecektir. Anayasa ya vardır ya yoktur. Anayasa’nın şu maddesi benim hoşuma gidiyor uygulayalım, bunu sevmedim uygulamayalım demek gibi bir lüksünüz yoktur."

"BEĞENMEDİĞİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BORÇLARI ÖDEDİ"

"Ben ekonomistim diyorsun, sen bakkal yönetemezsin be kardeşim! Senin elinde Merkez Bankası’nın para makinası olmasın, senin elinde 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarının alın teriyle kurdukları tesisleri sata sata çarçur ettiğin dövizler olmasa, 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurt dışı piyasalarındaki itibarı olmasa, senin o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk, senin beğendiğin Abdülhamit’in, Vahdettin’in borçlarını ödedi. Siz hala onlara hayranlık gösterin, senin rakamlarının ne kıymet-i harbiyesi var."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
4
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
6
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.