Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin

Genç Parti kurucusu ve iş insanı Cem Uzan, gazeteci Tuba Emlik'in Youtube kanalındaki 'Ne Oluyor' programına konuk oldu.

Burada Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ile ilgili konuşan Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net cümleler sarf ederek, Erdoğan’a Anayasa hatırlatmasında bulundu.

Cem Uzan, Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili şöyle konuştu:

"ANAYASA'YI ÇİĞNEMEYE YELTENMEYİN"

"Cumhur İttifakı’nın adayı kim? Bahçeli’nin ‘Adayımız Erdoğan’ demesi, Cumhur İttifakı’nı bağlamaz. Cumhur İttifakı’nın ana gövdesi AK Parti’dir. Erdoğan’ın bugün ‘Ben adayım demesi, ben Anayasa’yı çiğneyeceğim’ demektir. Siz Anayasa’nın ikinci maddesini bile çiğner hale geliyorsunuz, sadece 101’i değil. Dikkat etsin herkes, kanunlar hepimiz için geçerli… Benim Erdoğan’a naçizane tavsiyem, beyefendi Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmeyin."

"BEN ADAYIM DEDİĞİ AN ANAYASA SUÇU İŞLEMİŞ OLACAK"

"Anayasa’nın 101. Maddesi’ne göre 1 kişi en fazla 2 kişi seçebilir. Bu anayasayı yazdıran, yazdırtan ve yürürlüğe koyan Sayın Erdoğan’ın kendisidir. Kendi yazdırttığı Anayasa’yı okumamış olduğunu düşünmek istemiyorum. Resmi olarak ben adayım dediği an, Anayasa suçu işlemiş olacak. Buna herhangi bir şekilde YSK’da evet diyen herkes de anayasa suçu işlemiş olacak. Bu süreçteki tablo Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığını gösterecektir. Anayasa ya vardır ya yoktur. Anayasa’nın şu maddesi benim hoşuma gidiyor uygulayalım, bunu sevmedim uygulamayalım demek gibi bir lüksünüz yoktur."

"BEĞENMEDİĞİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BORÇLARI ÖDEDİ"

"Ben ekonomistim diyorsun, sen bakkal yönetemezsin be kardeşim! Senin elinde Merkez Bankası’nın para makinası olmasın, senin elinde 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarının alın teriyle kurdukları tesisleri sata sata çarçur ettiğin dövizler olmasa, 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurt dışı piyasalarındaki itibarı olmasa, senin o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk, senin beğendiğin Abdülhamit’in, Vahdettin’in borçlarını ödedi. Siz hala onlara hayranlık gösterin, senin rakamlarının ne kıymet-i harbiyesi var."