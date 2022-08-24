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Cem Yılmaz’dan kendisine ‘soytarı’ diyen imama yanıt

İmam Halil Konakçı'nın iki yıl önce komedyen Cem Yılmaz'a "soytarı" dediği videonun sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum." dedi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:31
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:47
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Cem Yılmaz’dan kendisine ‘soytarı’ diyen İmam Halil Konakçı'ya yanıt

Cem Yılmaz’dan kendisine ‘soytarı’ diyen imama yanıt
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Kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken imam Halil Konakçı, bu sefer de Cem Yılmaz'a ilişkin açıklamalarıyla gündem oldu. 

İmam Halil Konakçı’nın iki yıl önce Youtube’da yayınladığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

Komedyen Cem Yılmaz da İmam Halil Konakçı’nın gündem olan videoya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cem Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" dedi.

Söz konusu videoda Konakçı, komedyen Cem Yılmaz’ın “Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ben bundan daha iyisini yaratırım demiş ve kadını yaratmış” esprisine gülenlerin ve ‘Cenneti değişme saçının teline’, ‘Sensiz cennet bile sürgün sayılır’, ‘Madem unutacaktın beni niye yarattın’, ‘Senden bir melek yaratıp secde ederdim’ gibi şarkı sözü yazanların, bu tarz esprilere gülenlerin ve şarkılara eşlik edenlerin de dinden çıktığını söyledi. 

Konakçı, Cem Yılmaz'ın 'CM101MMXI Fundamentals' adlı gösterisinde yaptığı bir şakasına tepki göstererek "Bunu söyleyen de, dinleyip zevk alan da, alkışlayan da hepsinin gitti imanı." ifadelerini kullandı. 

"SOYTARILAR ÇIKIYOR TELEVİZYONA ESPRİ YAPIYORLAR"

Konakçı şu ifadeleri kullandı: 

“Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu söyleyen de, dinleyip zevk alan da, alkışlayan da hepsinin gitti imanı.”

“Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak… Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın… Şarkı sözleri bunları. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkıyor.”

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şöyle: 

“İLGİLENMİYORUM”

Yeniden gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” ifadelerini kullandı. 

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Tozanlı
24.08.2022 19:20
Bende 2023 de kısmet olursa OY Kullanacağım... Hayırlı senelere syn yılmaz.. Seçimi beklemekteyiz..  
 
Tatar Osman
24.08.2022 18:53
Allah sana doğru dürüst bir sıfat bile vermemiş, sen ona yan.  
 
Yaman Erendil
24.08.2022 18:24
" İslam dinine verdiği zararı kimse verememiştir. Saçma sapan aslı olmayan iddialar, kafasına göre ayeti yorumlayıp istediğiniz yere sündürmeler, sahih olmayan hadisleri kaynak gösterip bilmiş bilmiş  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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