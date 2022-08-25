Şahan Gökbakar abuk sabuk konuşan imamlarla mizah yaptı. Senaryolarını abdestli yazdığını açıkladı

Son dönemde gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu.

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi şaşkına çevirdi.

Gökbakar, yaptığı paylaşımda bir gizli kelime vererek 'deli yürek' olduğunu söyledi.

Gökbakar, söz konusu paylaşımında "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz” ifadelerini kullandı.

Gökbakar'ın güldüren paylaşımları şöyle:

Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.

Etrafta o kadar çok d.l.y.r.k var ki

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Sakın aklınıza başka birşey gelmesin gizli kelime "deliyürek" dostlar

NE OLMUŞTU?

İmam Halil Konakçı'nın komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldığı bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz’ın "CM101MMXI Fundamentals" adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan Konakçı, “Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de buna alkış tutan da zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

Cem Yılmaz da konuşmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Konakçı’ya “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, imam Halil Konakçı tarafından hedef alınan Cem Yılmaz'a destek veren komedyen Şahan Gökbakar'ı tehditte bulundu.

Gökçek, "İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…” ifadelerini kullandı.