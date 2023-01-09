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  • Atatürk ve cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı

Atatürk ve cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı

Yaptığı açıklamalarla toplumun sinir uçlarına dokunmayı adet edinen İmam Halil Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 21:40
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Hilafet isteyen İmam Halil Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı

Atatürk ve cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı
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Yaptığı konuşmalarla toplumun sinir uçlarına dokunmayı adet edinen Atatürk ve cumhuriyet düşmanı Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı’nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.

Daha önce provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor.

Etrafından takipçilerinin yanı sıra koruma polisi de olan Konakçı’nın korunma gerekçesi ise merak konusu oldu.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ YIKMAK İÇİN ANT İÇMİŞTİ

Konakçı geçtiğimiz yıl Bursa'da verdiği bir vaazda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar.

"BUNUN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar.

İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."

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TC Bursa
9.01.2023 21:59
Al sana bir kefen giyen daha.  
 
yusuf
9.01.2023 21:54
polisi kimlerin emrine vermedilerki  
 
Tozanlı
9.01.2023 21:50
Eğer yunan böyle haylazlaşmış, seviyeyi düşürmüş ise Anadoludan birileri onlara haber salmıştır...Tarih tekerrürden ibarettir ders almayana hiç şaşmaz bir an önce seçimi bekliyoruz....  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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