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Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Enginyurt’un açıklamasının ardından Sedat Peker art arda 7 tweet paylaştı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:56
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 06:47
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Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi

Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından suç duyurusu dilekçesinin görüntüsünü paylaşan Enginyurt, "Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor" dedi.

Enginyurt paylaşımının devamında, "Sedat Peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt’un suç duyurusunda bulunduğunu açıklamasının Sedat Peker ‘Deli Çavuş’ hesabından art arda 7 tweet paylaştı. Sedat Peker Cemal Enginyurt’a “Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacam.” Sözleriyle seslendiği tweet dizisinin tamamı şöyle:

1-) Demokrat Parti Ordu milletvekili Sn. Cemal Enginyurt yapmış olduğum paylaşımlardaki bilgilere güvenerek suç duyurusunda bulunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Bu sözlerim şahsınıza asla değil, muhalefet partilerinin yetkilileri galiba beni yanlış anladılar.

2-) Benim ne onların sülalelerine damat olmak gibi bir dileğim ne de kendilerine manevi evlat olmak gibi bir gayretim var. Şükürler olsun ki çok mutlu bir evliliğim ve de mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum bir ailem var. Kanun açık: Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının

3-)…şahit olduğu, delil sunduğu suç ikrarı yaptığı konuların adli merciler tarafından araştırılma zorunluluğu var. Adliyeler iktidar gücünün baskısı ile bu soruşturmaları engelliyorlarsa muhalefet partilerinin görevi bu konuda ortaya tavır koymalarıdır. Bunu yapmayacaklarsa…

4-)…vatandaşın vergisinden neden maaş alıyorlar? Siz geçmişte beni çok eleştiren bir milletvekilisiniz ancak yine de “Burda bir zulüm var, burda bir haksızlık var, ancak daha da önemlisi Türk Milletinin haklarının yeniliyor olması durumu var.” diyerek bir tavır ortaya…

5-)…koydunuz. Bu saatten sonra bana yakışan sizin elinizi güçlendirmektir. Her zaman dediğim gibi ben şahsıma güvenen kimseyi mahcup etmem. Siz yakışanı yaptınız, yakışanı yapma sırası şimdi bende (Geçmişte yakışanı çok fazla kereler yaptım). Ancak maaşı namusu kadar…

6-)…olan gazeteciler ve kemiklik köpek olan analistler yüzünden açıklamalarım ve yayınladığım deliller hak ettiği değeri görmedi. Muhalefet partilerinin de yukarıda anlattığım sebeplerle beni yanlış anladıkları için (damat olmak, manevi evlat olmak konusu)


7-) Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacam. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil Cemal Enginyurt size çok teşekkür ederim.

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Adige
27.08.2022 00:34
Kimi kime şikayet ediyorlarmış pek anlamadım  
 
Guguk Kuşu
26.08.2022 22:47
Eskiden arkası yarın diye radyoda tiyatro olur herkes merakla bekler saati geldiğinde oyunu sadece sesli dinler sahneyi göremediği içinde oyunu herkes kendine göre hayal eder yaşardı  
 
Uzay Fenercioğlu
26.08.2022 22:40
Sedat Peker'in tüm iddiaları hakkında Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 1,5 yıldır Cumhuriyet Başsavcılığına, avukatları aracılığıyla bir çok defa suç duyurusunda bulunmuştur. Solcular her zaman korkusuz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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