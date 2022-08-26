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Sedat Peker iktidara Gülşen üzerinden mesaj gönderdi; art arda 5 tweet attı

Suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, Twitter’dan yeni paylaşımlarda bulundu. “Gülşen’in tutuklanmasıyla gündem değiştirdik diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.” Diyen Peker, “Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak. Bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Sizi bir tek yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki, yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti.” dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:36
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Art arda 5 tvit attı: Sedat Peker iktidara Gülşen üzerinden mesaj gönderdi

Sedat Peker iktidara Gülşen üzerinden mesaj gönderdi; art arda 5 tweet attı
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Sedat Peker, Gülşen'in tutuklanmasının ardından, "5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde, yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hz. Ömer’in adaleti?" dedi.

Peker’in “Deli Çavuş” isimli hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

- "Ulan arkadaş, nasıl bir kahpe döneme denk geldik, vallahi anlamıyorum. Garip gureba iş bulmak için devlete müracaat eder. Bunların atadığı müdürler, o gariplerden cinsel olarak faydalanır. İnsanlar çocuklarını Kur’an öğrensin diye Kur’an Kurslarına gönderir. Orada da hoca olduğunu söyleyen şerefsizler, ufacık erkek çocuklarından cinsel olarak faydalanır. Atadıkları Aile Bakanı, 'Bir kereden bir şey olmaz.' der. Atadıkları Adalet Bakanı ise 'Küçüklerin rızası varsa sorun yok.' der. Fakat herkesin ağzında da Hz. Ömer’in adaletini anlatan sözler var. 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde, yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hz. Ömer’in adaleti?

- "Şarkıcı Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak. Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın. Şarkıcı konusunda, birkaç radikal manyağın haricinde, yapılanlardan hiç kimse mutlu değil. Eskiden olsa, bu olaydan çok kâr ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı."

- "Bu olaydan bile halkın büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız. Sizi bir tek yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki, yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti. Garip gurebanın, fakir fukaranın kısacası tüm mazlumların gözyaşlarına yenileceksiniz..."

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Angelxxx
27.08.2022 03:13
Merak etmeyin Sedat Bey Allah dinine hakaret edenlere acımaz.Siz kendinize acıyın asıl. Allah dinsizlere bu ülkeyi yönetmeyi nasip etmesin inşallah  
 
BARIŞ varlar
26.08.2022 19:39
Hepsi gideceksiniz sandıkta görüşeceğiz inşallah  
 
Deli İbrahim
26.08.2022 18:56
Kralsın Reis, sayende aydınlanıyoruz. Her hareketin, tweet'in videon olay oluyor. Ülke videolarına kilitleniyor. Halkın Şahsına güveni tüm bürokratlarımızdan daha fazla. Yiğitsin, mertsin, adamsın  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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