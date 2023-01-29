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  • Cemal Enginyurt Paris’teki kuyrukları yerinde anlattı. ''Avrupa'da geçinemiyorlar'' diyen Erdoğan’a seslendi

Cemal Enginyurt Paris’teki kuyrukları yerinde anlattı. ''Avrupa'da geçinemiyorlar'' diyen Erdoğan’a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve Fransa'da kuyruklar olduğunu, insanların yiyecek bulamadığını iddia etmişti. DP'li Cemal Enginyurt da Fransa'ya giderek Erdoğan'ın bu sözlerini yerinde inceledi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 13:10
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Cemal Enginyurt soluğu Paris'te aldı. Erdoğan Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar demişti. İşte o kuyruklar

Cemal Enginyurt Paris’teki kuyrukları yerinde anlattı. ''Avrupa'da geçinemiyorlar'' diyen Erdoğan’a seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Fransa'ya giderek yerinde inceleme yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir kuyruk videosu geldi.

"KANDIRIYORSUN, ALDATIYORSUN, YÖNETEMİYORSUN"

Enginyurt, "Paris’te kuyruk var !!!! İzlemeni tavsiye ederim Sn Recep Tayyip Erdoğan." notuyla ilginç bir video paylaştı.

Enginyurt, paylaştığı videoda, "Sen pazardan çöp toplayana, sebze toplayana Avrupa'da kuyruk var, geçinemiyorlar diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris'te gez.

Fakirlik var mı yok mu? Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun. 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek seni göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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1950
29.01.2023 14:01
Cemal bizim millet kuyruk görünce, ekmek, aş, et, süt sanır, öyle lüks mağazanın indirim kuyruğunu idrak etmez !!!!  
 
MİKO
29.01.2023 13:55
En etkili muhalefet yapan Sn. Enginyurt u emeklerinden dolayı kutluyorum.  
 
VATANDAŞ
29.01.2023 13:53
Bizlerin Avrupanın ayarına çıkmamız için baştaki vampirlerin Adaletçe davranmasından geçer Evimizin yolunu bulamıyoruz birde tatili rüyada görürüz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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