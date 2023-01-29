Cemal Enginyurt Paris’teki kuyrukları yerinde anlattı. ''Avrupa'da geçinemiyorlar'' diyen Erdoğan’a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Fransa'ya giderek yerinde inceleme yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir kuyruk videosu geldi.

"KANDIRIYORSUN, ALDATIYORSUN, YÖNETEMİYORSUN"

Enginyurt, "Paris’te kuyruk var !!!! İzlemeni tavsiye ederim Sn Recep Tayyip Erdoğan." notuyla ilginç bir video paylaştı.

Enginyurt, paylaştığı videoda, "Sen pazardan çöp toplayana, sebze toplayana Avrupa'da kuyruk var, geçinemiyorlar diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris'te gez.

Fakirlik var mı yok mu? Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun. 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek seni göndereceğiz" ifadelerini kullandı.