Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi

TV yorumcusu Hakan Ural'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Baknalığı'nın etkinliğine konuşmacı olrak çağırılması kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Hakan Ural'ın bakanlık etkinliğine konuşmacı olarak katılmasına tepki göstererek, "Kimlere kaldın AKP" dedi.

"AKP gidecek" diyen Enginyurt, nedenini ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle açıkladı:

"AKP savunanın, Erdoğan'a sahip çıkanın ,

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Medya ve Çevre" konulu söyleşide, konuşmacının magazin yorumcusu Hakan Ural olmasndan belli.

Kimlere kaldın AKP?

Çürükler savunuyor seni. YAZIK"

HAKAN URAL YENİÇAĞ'A KONUŞMUŞTU

Çevre Bakanlığı tarafından söyleşi vereceği açıklandıktan sonra saldırıların hedefi olan Hakan Ural, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” dedi.

Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi.

BAKANLIK HERKESİ MESAJLA DAVET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi.

Hakan Ural'ın konuşmacı olarak bir bakanlığın etkinliğine katılması, kamuoyunda "Hangi vasıfla konuşmacı olacak?" sorusunu akıllara getirdi.