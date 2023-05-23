Cemal Enginyurt’tan Sinan Oğan’a: Meclis'te tokatla çarpa çarpa manyak etti AKP'liler seni. Nasıl bir araya geldin bunlarla?

Editör: Serkan Talan

Dün, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak yarışan Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan’ın kararına tepkiler art arda geliyor.

Eski MHP'li Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 2014'te Sinan Oğan'ın AKP'li vekiller tarafından darbedildiğini hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“NASIL BİR ARAYA GELDİN BUNLARLA”

FOX TV canlı yayınına katılan Cemal Enginyurt, Oğan'ın 2014 yılında Meclis'te AKP'lilerle yaptığı kavgayı anımsatarak "Ey Sinan Oğan seni bu AK Partililer tokatla çarpa çarpa manyak ettiler. Nasıl bir araya gelirsin bu adamlarla sen?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu öncesi MHP grubunun IŞİD tehdidi hakkında araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergenin oylanması sırasında tartışma çıktı. MHP Aydın milletvekili Ali Uzunırmak bazı AKP’lilerin Genel Kurul’da olmamasına rağmen oy kullandığını iddia etti. Uzuznırmak, AKP’li vekillere “Sahtekarsınız. Sahte oy kullandınız” demesi üzerine ortam gerildi.

Çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada MHP Milletvekili Sinan Oğan’ın yüzü şişerken, AKP Milletvekili Mustafa Şahin’in kaşı açıldı.

Oğan, kavgayla ilgili Twitter’da “TBMM’de Türkmenlere neden sahip çıkmıyor hükümet diye sorunca AK itlerin saldırısına uğradık” mesajını paylaşmıştı.