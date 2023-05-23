Erdoğan kendisine destek verecekleri yıllar önceden bilmiş. Sinan Oğan’ın konuşması sonrası gündem oldu

Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi.

Erdoğan kendisine destek verecekleri yıllar önceden bilmiş. Sinan Oğan’ın konuşması sonrası gündem oldu

Editör: Barış Atakan

1999 yılına ait videoda Erdoğan, cezaevine girmesine 6 gün kala Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Yılmaz'ın davetlisi olarak gittiği Samsun’da konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında, “Kırılmasını istediğiniz bu ellere de ihtiyacımız var. Bunlar bazı gerçekleri bilmedikleri için yapıyorlar. Gün ola harman ola, bir gün olacak onlar da bizim harmanın daneleri olacaklar” ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan’a önce muhalefet edip sonra yanında yer alan isimler arasında; Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Metin Feyzioğlu, Ergenekon Kumpası mağduru Mehmet Ali Çelebi, Hulki Cevizoğlu ve Sinan Oğan gibi isimler yer alıyor.

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