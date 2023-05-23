Erdoğan - Sinan Oğan görüşmesinin perde arkasını böyle anlattı. O video sosyal medyada rekora koşuyor

Sosyal medya yayıncısı Ediz Gölgeli, Erdoğan-Sinan Oğan görüşmesini parodileştirdi. Gölgeli paylaştığı video ile sosyal medyada rekora koşuyor.

Erdoğan - Sinan Oğan görüşmesinin perde arkasını böyle anlattı. O video sosyal medyada rekora koşuyor

Gölgeli, son zamanlarda gündemde olan Erdoğan-Sinan Oğan görüşmesini parodileştirerek dikkat çekti.

Sosyal medya yayıncısı Ediz Gölgeli, hesaplarından yayınladığı videoyla Erdoğan ve Sinan Oğan arasındaki görüşmeyi alaycı bir şekilde yansıttı.

Videoda, Sinan Oğan'ın sığınmacılarla ilgili isteklerini ve Erdoğan'ın verdiği cevapları mizansen olarak gösterdi.

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Ediz Gölgeli'nin yaratıcı parodi videosu, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir ilgi gördü.

Gölgeli'nin bu parodi videosu, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve çeşitli yorumlar ve paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir tartışma konusu haline geldi.

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