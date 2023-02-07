Savaştaki Ukrayna Türkiye'ye insani yardım yapma kararı aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti’ne insani destek sağlanmasına dair kararnameyi imzaladı.



Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ukrayna Cumhurbaşkanının resmi internet sayfasında yayımlanan kararnamede, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin, deprem sonucu ortaya çıkan olağanüstü durumun sonuçlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım talimatı verdiği belirtildi.



Belgeye göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım ulaştırılmasını sağlamaktan sorumlu olacak.







TÜRKİYE'Yİ SARSAN DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Türkiye, 6 Şubat 2023'te saat 04.17’de büyük bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Ardından 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ayrı bir deprem yaşandı.



Depremde binlerce insan hayatını kaybederken Türkiye, 7 günlük milli yas ilan etti.



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