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Savaştaki Ukrayna Türkiye'ye insani yardım yapma kararı aldı

Rusya tarafından işgale uğrayan Ukrayna, Türkiye’de yaşanan deprem sonrası insani yardım kararı aldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:17
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Ukrayna'dan Türkiye'ye insanı yardım

Savaştaki Ukrayna Türkiye'ye insani yardım yapma kararı aldı
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti’ne insani destek sağlanmasına dair kararnameyi imzaladı.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ukrayna Cumhurbaşkanının resmi internet sayfasında yayımlanan kararnamede, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin, deprem sonucu ortaya çıkan olağanüstü durumun sonuçlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım talimatı verdiği belirtildi.

Belgeye göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım ulaştırılmasını sağlamaktan sorumlu olacak.



TÜRKİYE'Yİ SARSAN DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR
Türkiye, 6 Şubat 2023'te saat 04.17’de büyük bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Ardından 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ayrı bir deprem yaşandı.

Depremde binlerce insan hayatını kaybederken Türkiye, 7 günlük milli yas ilan etti.
 

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Oğuzhan
7.02.2023 16:59
Adamsın Zelenskiy , nerede müslüman kardeş dedikleri araplar . o kadar çok mutluyum ki islamdan çıktığım için. huzura kavuştum .  
 
ANDEZİT
7.02.2023 16:32
İşe bakın yere göğe sığdırılamayan ümmet dedikleri müslüman ülkelerden gelen bir yardım yok sadece arayıp taziye diliyorlar. Yardım edenler hep hıristiyan ülkeler.  
 
Vah türkiyem vah
7.02.2023 16:26
Cb sistemiyle uçmaya, kıskanılmaya başlanan türkiyemin içine düşürüldüğü duruma bak. Tüm vatandaşların gözü ışıl ışıl değil üzüntüden, sinirden, kızgınlıktan KIPKIRMIZI  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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