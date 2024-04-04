Cenazede büyük kavga. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Attila Gökçe ve Tayfun Bayındır'la birbirine girdi

Tuğba Hacıbayramoğlu / YENİÇAĞ

TSYD'nin ve TMOK'un eski başkanı, spor basınının duayen ismi Togay Bayatlı önceki gün hayatını kaybetmişti.

Bayatlı bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde basın, siyaset ve spor dünyasından ünlüler vardı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da katılanlar arasındaydı.

Hasan Arat ve Ali Koç birbirleriyle sohbet ederken, Faruk Süren'le bir araya gelmedikleri görüldü.

BİR ANDA SİNİRLER GERİLDİ

Cenaze töreni sırasında duayen spor yazarı Attila Gökçe ile Hasan Arat arasında tartışma çıktı.

Arat'ın bir röportajında kendisi için "Kibirli" kelimesini kullandığı gerekçesiyle çıkıştığı, Gökçe'nin de "Ahmet Nur Çebi'nin röportajı. O kelime benim değil onun lafı" karşılığını verdiği görüldü.

TAYFUN BAYINDIR TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Tartışma sözlü kavgaya dönüşürken, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır devreye girdi. Arat Bayındır'a parmak salladı. Bayındır ise "Sen bana parmak sallayamazsın" diye çıkıştı.

Hasan Arat'ın bazı haberleri nedeniyle Bayındır'la konuşurken, aynı şekilde karşılık gördüğü de dikkat çekti.

BAŞKANLAR AYRI DURDU

Cenaze töreninde Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren de vardı. Süren, "Eskiden başkanlar bir araya gelirdi şimdi gelmiyor" hatırlatmasına "Evet, biz bir araya gelirdik" karşılığını verdi.

Dursun Özbek ise "Ben yaşça onlardan büyüğüm. Onlar gelsin" derken, Hasan Arat soruya "Ne alakası var bununla. Gazetecilik yapmayın" diye tuhaf bir cevap verdi.