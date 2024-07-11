Balıkesir ayağa kalkacak

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir ayağa kalkacak

Balıkesirspor'un tecrübeli teknik direktörü Levent Eriş yeni sezon öncesi iddialı ifadeler kullandı.

Birinci Lig'den gelen tekliflere rağmen Balıkesirspor'u seçtiğini belirten Eriş, "Amacım Balıkesirspor ile şampiyonluk kazanmak" şeklinde konuştu.

TFF 3. Lig'in tanınmış takımlarından Balıkesirspor'un başına geçen Eriş, yeni sezon öncesinde hedeflerini, transfer sürecini ve takıma katılacak yeni oyuncuları Yeni Asır'a anlattı.

Balıkesirspor'u yeniden zirveye taşıma hedefini vurgulayan Eriş, "En büyük arzum Balıkesirspor ile şampiyonluk yaşayarak, 3. Lig'den başlayıp adım adım 1. Lig'e çıkmak" dedi.

Birinci Lig'den aldığı tekliflere rağmen Balıkesirspor ile anlaşma sağladığını ifade eden Eriş, "Balıkesir, köklü bir topluluk. Taraftarlar Süper Lig hasreti çekiyor. Aç olduğumuz başarıyı tekrar elde etmek istiyoruz ve yönetim bu konuda oldukça hevesli, bu da tercihimde en önemli faktör oldu.

1. Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör benim. Kariyer beklentim değil, başarıya olan açlığım ön planda" şeklinde konuştu.

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer süreci hakkında da bilgi veren Eriş, takımın transfer ihtiyacını vurguladı. "Doğru oyuncuyu uygun maliyetle takıma katmak için çabalıyoruz. Şehrimizin enerjisinden güç alarak, geçmişteki başarılarımızın getirdiği özgüvenle sezon sonunda mutlu taraf olmayı hedefliyoruz. İç transferde tutmayı planladığımız oyuncularla anlaşma sağladık.

Dış transferde ise hem genç hem de kısa vadede bizi şampiyonluğa taşıyacak, aynı zamanda orta ve uzun vadede faydalanacağımız oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Takıma 11-12 yeni oyuncu katmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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