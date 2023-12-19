Cep telefonu fiyatına arsa satışları başladı. Resmi gazetede dün gece yayınlandı

Böyle bir fırsat Milli Emlak'tan geliyor. Milli Emlak Kurumu'nun ihalesiyle Ankara'da arsa almak isteyenler 37 bin TL gibi bir fiyatla tapu alabiliyor.

Birçok insan Milli Emlak'tan gelecek o haberi merakla bekliyor. Arsa sahibi olmak isteyenlere Milli Emlak'ın düzenlediği ihalelerle 37 bin TL gibi çok düşük bir fiyatla tapu sahibi olma imkanı sunuluyor.

Devlet ekonomik sıkıntıların azaltılması ve mülkiyet desteği sağlanması için proje çalışmaları başlattı. Kamubulteni.com haberine göre Milli Emlak Şirketi, devlete ait arazileri piyasa değerinin çok altında makul bir fiyatla satıyor. Anadolu'nun bir çok şehirlerindeki arsalar 13 bin TL gibi çok ucuz fiyatlarla satışa sunulurken pek çok kişiden rağbet görüyor. Mülkiyet sahibi olmak isteyen kişiler şirketin ilanlarını yakından takip ediyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 284,60 metrekarelik arsa için ihaleye 8 gün sonra başlatılacak ve 37 bin TL gibi çok düşük bir fiyatla satışa sunulacak. Tarım arazileri ile Maliye Bakanlığı'na ait olan arazilerin satışları da hız kesmeden devam ederken, tüm duyurular ve ilanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait internet sitesinde yayınlanıyor.

Uzmanlar, bu ilanlardaki arsaları satın almak için internetten kayıt yapmanın yeterli olduğu söylüyor. İhale duyurusunda tarih, koşullar, fiyat ve iletişim bilgileri yer alıyor ve mülk rekabetçi açık artırma yoluyla en yüksek teklif verene satış yapılıyor.

Milli Emlak aracılığı ile arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, satın aldıkları mülk için beş yıl süreyle emlak vergisi ve KDV'den muaf olacağı bildiriliyor. Ayrıca gayrimenkul almak isteyenler peşin ödemeyle ya da 24 aya varan taksitler imkanı ile ödeme seçeneğini de tercih edebiliyor.