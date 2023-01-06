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Uzmanı açıkladı. Cep telefonu kullanımı obeziteye böyle davetiye çıkarıyor

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:02
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Cep telefonu kullanımı obeziteye böyle davetiye çıkarıyor

Uzmanı açıkladı. Cep telefonu kullanımı obeziteye böyle davetiye çıkarıyor
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İHA’nın haberine göre; Çocuklar için ‘Ne kadar kilolu, o kadar sağlıklı’ söyleminin yanlış olduğu artık kabul gören bir gerçek. Obezite ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında bu söylemin ve değişen yaşam tarzının ne sonuçlar doğurduğu açıkça görülüyor.

Günümüzde dünya üzerinde yüzbinlerce çocuk obezite ve obezitenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Aynı durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını ifade etti.

Doğan, son dönemlerde obezitenin arttığını belirterek, "Son 12 yıllık sürede obezite sıklığı yüzde 50 oranında artmıştır. Ayaküstü hızlı yenen (fast-food) gibi sağlıksız besinlerle, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Öncelikli olarak hastalarda tedavi anlamında tıbbi beslenme tedavisi ve uygun bir egzersiz programı başlanmalıdır. Bunların yetersiz olduğu durumlarda hastalarımıza faydası olabilecek yeni ve güncel tedaviler başlanmalıdır. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği olarak en güncel medikal tedaviler hastalarımıza başarı ile uygulanmaktadır" diye konuştu.
 

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