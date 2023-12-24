Çeri domatesi kanseri önlüyor ve...

Muhabir: Erkavim Yıldırım
Çeri domatesi kanseri önlüyor ve...
Vitamin ve lif zengini çeri domatesinin yararları pek fazla bilinmiyor. İşte bilmeyenlerin bilmesi gereken ayrıntılar...

Çeri domatesi kansere kalkan ve sperm sayısını artıyor

SPERM SAYISINI ARTIRIYOR

Çeri domatesi böbrek, akciğerler ve kalbi adeta sıkı sıkıya koruyor. Zararlı toksinleri vücuttan atıyor. İçeriğinde bulunan B6 vitamini beyni sağlıklı tutuyor. A vitamini de cinsel hormonlarını çalıştırıyor ve sperm sayısını artırıyor...

KANSERE KALKAN MI?

Sağlıklı hayat doğru besinleri doğru zamanda tüketmekle gerçekleşiyor. Diğer adıyla kiraz domatesi olan çeri domatesi günde 1 kase yenildiğinde içeriğindeki A vitamininin sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruması nedeniyle kanserin önünü kesiyor.

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