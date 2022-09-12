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Dikkat sizin de başınıza gelebilir. Evden çıkamayan avukat reklamı tıklayınca başına gelmeyen kalmadı

Tekirdağ’da şeker hastalığı nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan 69 yaşındaki Avukat Ayhan Karabal sosyal medyada gördüğü düşük faizli kredi reklamına tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcıların hedefi olan Karabal, suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:40
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:41
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Çerkezköy’de şeker hastalığından evden çıkamayan avukat Ayhan Karabal sosyal medyada gördüğü kredi reklamına tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Dikkat sizin de başınıza gelebilir. Evden çıkamayan avukat reklamı tıklayınca başına gelmeyen kalmadı
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Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar avukatlık yapan ve bir süredir şeker hastalığı nedeniyle evden çıkamayan Ayhan Karabal, iddiaya göre sosyal medyadan özel bir bankanın ‘düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi’ reklamını gördü. Reklamı tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran avukat Karabal, hemen ardından telefondan arandı.

DOLANDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ne kadar kredi kullanmak istediğini soran kişiye, 20 bin TL kredi kullanmak istediğini söyleyen Karabal, "Biraz sonra banka yetkilileri sizi 0850’li numaradan arayacaklar. Oraya işlemi kabul ettiğinizi bildirin" denmesi üzerine 0850’li numaradan aranınca işlemi onayladı. Karabal’ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderilmesi üzerine, hesap hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri devreye girince Karabal’ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

HASTALIĞI NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMIYOR

Cuma günü mesai saatinin bitmesine dakikalar kala dolandırıldığını anlayan ve hastalığı nedeniyle adliyeye gidemeyen Avukat Ayhan Karabal, avukat meslektaşları Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Egemen Gürcün ve Çerkezköy İlçe Temsilcisi Avukat Mustafa Teymur vasıtasıyla adliyeye suç duyurusunda bulundu.

“BEN YANDIM BAŞKASI YANMASIN”

103 bin lira dolandırılan Karabal , “Ben yandım başkası yanmasın. Ben 5 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Her ay 5 bin 300 TL taksit ödeyeceğim. Ben 100 TL ile nasıl geçineceğim? Bir taraftan yaşamla, bir taraftan hastalığımla mücadele etmeye çalışıyorum” diyerek dolandırıcılık olayının bu kadar basit olmaması gerektiğini, bu gibi dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bankaların da ilgili birimleri vasıtasıyla gereken önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

(Kaynak: İHA)

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