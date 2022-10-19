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Meme kanserine yönelik önemli gelişme

Hasta M.K yeni bir meme dokusu yapılması isteğiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisine başvurduğu bildirildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:50
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Vücut yağından meme dokusu oluşturuldu

Meme kanserine yönelik önemli gelişme
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İHA’nın haberine göre; Hastanın genç olması ve erken teşhis edilmesi göz önünde bulundurarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı Başkanı ve Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan ve ekibi, hastaya 8 saat süren başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman'da yaşayan M.K (47), memesinde kitle olduğunu fark edip 2018 yılında başvurduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanın, yapılan biyopsi ve detaylı tetkiklerin ardından meme kanseri olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi kliniği tarafından tespit edilen kanser dokusu başarılı bir operasyon ile aldı. Ameliyat sonrası yaklaşık 8 ay boyunca kemoterapi kürlerinden sonra hastanın tedavisi sonlandırıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı bölümü tarafından meme kanseri nedeniyle meme dokusu alınan hastaya, kendi dokusundan meme yapılarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Başarılı geçen cerrahi operasyonun Adıyaman ve bölgemize öncülük edeceğini vurgulayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan şunları ifade etti:

“MİKRO CERRAHİ TEKNİK İLE KARNINDAKİ FAZLA YAĞLARINDAN YENİ BİR MEME OLUŞTURDUK”

“Memleketimizde sağlıkta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Orhan Fahri Demir ve ekibimizle oldukça başarılı geçen bir ameliyat gerçekleştirdik. 47 yaşındaki hastamız meme kanseri teşhisiyle hastanemize başvurmuş ve genel cerrahi hekimlerimiz mastektomi (göğsün alınması) ameliyatı yapılmıştır. Hastanın genç ve kanserinin erken teşhis edilmesi göz önünde bulundurarak hastaya yeni bir meme oluşturulmasına karar verdik. Hastanın alınan göğsünün yerine, DIEP Flep dediğimiz mikro cerrahi teknik ile karnındaki fazla yağlarından yeni bir meme oluşturduk”

“HASTALARIN KAYBETTİKLERİ GÖĞÜSLERİNİ GERİ KAZANDIRMAK ÇOK DAHA ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Başhekim Doğan kanser hastalarında psikolojinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Hastaların kanseri yenmesinde en önemli etken moral çünkü hastanın morali düşük olduğu zaman vücut savunma sistemi zayıflıyor ve kanser hücrelerine yenik düşüyor. Böyle bir durumdayken hastaların kaybettikleri göğüslerini geri kazandırmak çok daha önem arz etmektedir. Bu ameliyatın hastamızın toplumda kendini daha iyi hissetmesini, sosyal ve kişiler arası ilişkilerde özgüvenli ve mutlu olmasını sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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