Cerrahpaşa Tıp Fakültesi deprem riski nedeniyle boşaltıldı. Binaları boşaltmak için Kahramanmaraş'ta deprem mi olması gerekiyordu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulünün ve tüm ameliyatların durdurulduğunu duyurdu.

Rektör Aydın, hastanenin geçici olarak Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesinde hizmet vermesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını da bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti. Riskli bulunmasına rağmen hastane binalarının hizmet vermeye devam etmesi tepki çekmişti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM VE AFET HASTANESİNDE HİZMET VERİLECEK

Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkânlar ölçüsünde devam edeceğini belirten Aydın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biriminde ayaktan ve yatan sağlık hizmetlerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini ve faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Rektör Aydın, hastanenin geçici olarak Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesinde hizmet verilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını belirtti. Aydın şunları söyledi:

“Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Bildiğiniz üzere benzer bir durum, Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden tamamen bağımsız olarak çalışan diğer özel branş hastanemiz olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nde yaşanmış ve az önce bahsettiğim gerekçelerle, 2 hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durdurulmuştu. Bu hastanemiz için de ilgili mercilerden, geçici süreyle kullanılmak üzere Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin uygun olan servisleri ve anjiyo üniteleri ile aynı ilçede yer alan İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası talep edilmiştir.”

“BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dâhili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın şunları söyledi:

“Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığ ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır:

Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur.”

Kapatılan bölümlerin faaliyetine devam edilebilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Aydın, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Bu alanlar, kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa'da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır" dedi.

GAZETECİ CANDAŞ TOLGA IŞIK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarında zamanla oluştuğu tahmin edilen tahribata dikkat çekmişti.

Candaş Tolga Işık, “Çapa Tıp Fakültesi çok katlı monoblok, çocuk acil ve diğer binalar... 2013'te deprem analizi yapıldı. YÜKSEK RİSKLİ çıktı. 10 yıl geçti aradan... Hala kullanılmaya devam ediliyor.” sözlerini kullanmıştı.