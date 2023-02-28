İstanbul'da bir hastaneye daha tahliye kararı. Bunu yapmak için deprem mi olması gerekiyordu?

NTV'de yer alan habere göre, yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.



Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.



Dün de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durdurulduğu bildirilmişti.



Daha önce ise İstanbul'daki 93 devlet okulu deprem riski nedeniyle tahliye edilmişti.





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