Ege İhracatçı Birlikleri’nin şubat ihracatı 1 milyar 580 milyon dolar oldu

Şubat ayında Türkiye'nin ihracatı ise; yüzde 13'lük artışla 21 milyar 86 milyon dolara çıktı. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı yüzde 4,1'lik artışla 2 milyar 935 milyon dolardan 3 milyar 56 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık ihracat 18 milyar 371 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

SANAYİ SEKTÖRLERİNİN İHRACAT DÜŞÜŞÜ DURDU

Ege İhracatçı Birlikleri'nin şubat ihracatının kırılımına bakıldığında sanayi sektörleri 837 milyon dolarlık ihracatla 2023 yılı şubat ayındaki 835 milyon dolarlık ihracat performansını 2 milyon dolar geçmeyi başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin güçlü fazlarından olan tarım sektörleri şubat ayında ihracatlarını yüzde 10'luk artışla 591 milyon dolardan 648 milyon dolara taşıdılar. 2024 yılına yoğun bir pazarlama faaliyetleri atağıyla başlayan madencilik sektörü çabalarının meyvesini yüzde 20'lik ihracat artışıyla aldı ve ihracatını 79 milyon dolardan 94,7 milyon dolara ilerletti. Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı şubat ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 birlik 2023 yılı şubat ayı performanslarının gerisinde kaldı.

ÇELİK İHRACATI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, şubat ayında ihracatını yüzde 3'lük artışla 212,9 milyon dolardan 218,6 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. EDDMİB'in yıllık ihracatı ise 2 milyar 496 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KURU MEYVE İHRACATI ARTTI

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında yüzde 47'lik ihracat artış hızıyla ihracatını 64,8 milyon dolardan 95,4 milyon dolara yükseltirken ocak ayından sonra şubat ayında da EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. EKMİB'in yıllık ihracatı da yüzde 18'lik artışla 859 milyon dolardan 1 milyar 15 milyon dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında gıda sektörlerinin ihracat şampiyonu olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği şubat ayında ihracatını yüzde 20'lik artışla 113,6 milyon dolardan 136 milyon dolara sürükledi. ESÜHMİB'in 2024 yılı ocak-şubat dönemindeki ihracatı ise; yüzde 26'lık gelişimle 225 milyon dolardan 283,7 milyon dolara çıktı.

KONFEKSİYON İHRACATI 10 AY SONRA ARTIŞA GEÇTİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği şubat ayında ihracatını yüzde 10'luk artışla 104 milyon dolardan 114,7 milyon dolara taşırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 10 ay sonra ihracatta düşüşünü durdurdu ve ihracatını yüzde 9 büyüterek 105 milyon dolardan 114,5 milyon dolara çıkardı.

2024 yılına yoğun bir pazarlama atağıyla başlayan Suudi Arabistan, İngiltere, Güney Kore'de Türkiye'nin maden ihracatını artırmak için fuar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonları yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği şubat ayında ihracatını yüzde 20'lik artışla 79 milyon dolardan 94,7 milyon dolara taşıdı. 2024 yılı ocak-şubat döneminde ihracatını yüzde 14,5'luk gelişimle 161 milyon dolardan 184,5 milyon dolara yükselten EMİB, yıllık ihracat rakamını da 1 milyar 89 milyon dolara çıkardı.