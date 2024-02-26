Ceviz suyu zayıflamaya katkıda bulunur mu?

Ceviz, dünyanın en faydalı besinlerinden biri olarak kabul edilir ve beyne benzerliğiyle de ilgi çeker. Cevizin kendisi kadar suyu da farklı gıdalarla karıştırılarak içildiğinde çok yararlıdır. Özellikle limon suyuyla birlikte. Peki, hangi gıdalarla birlikte ceviz suyu içmek sağlığa ne gibi katkılar sağlar?



Ceviz suyunun sağlığa faydaları şunlardır:



CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?



Kilo kaybını destekler.

Kabızlık problemini giderir.

Kan şekeri seviyesini dengeler.

Karaciğer sağlığını ve hormonlarını korur.

Melatonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Uyku kalitesini artırır.

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklardan korur.

Antioksidan özelliğiyle vücuttaki toksinleri atar.

Diyet yapmayı kolaylaştırır.

Özellikle karın bölgesindeki yağların yakılmasını hızlandırır.

Ceviz suyu kötü kolesterol seviyesini azaltır.

Sinir sistemini güçlendirir.

Damar tıkanıklığını önler.

Kalp hastalıklarından korur.

Tokluk hissi yaratır.

Yağ yakımını hızlandırır.

Ceviz yapraklarıyla hazırlanan ceviz suyu, saç rengini koyulaştırır.

Hem içilerek hem de cilde sürülerek saçlara ve cilde parlaklık katar.

Cevizi suda bekletip içmek, zayıflamaya yardımcı olan yöntemlerden biridir.

Kilo vermek isteyenler, ceviz suyunu beslenme planlarına dahil edebilirler.

İyi bir karbonhidrat ve protein kaynağıdır.

Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği diğer yöntemlerden biridir.

Ceviz suyu tariflerinde genelde günde 1 ceviz ve 1 su bardağı su ölçüsü kullanılır. Böylece minimum kaloriyle maksimum fayda elde edilir.



ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ



Cevizin çocuk gelişimine pek çok katkısı olmasına rağmen, hamilelikte ceviz suyu içmek, anne sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden düzenli olarak tüketmeden önce hamilelerin doktora danışması gerekir.



Bebekleri 3 aylıktan küçük olan ceviz suyu, emziren anneler tarafından da doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Ceviz suyu ve sarımsak kombinasyonu, tansiyon problemi olanlar için tehlikeli olabilir. Tansiyon problemi olanların bu kürü uygulaması tansiyon dengesini bozabilir. Ceviz suyunun hormonları düzenlediği bilinir. Ancak kürü uyguladığınız dönemde vücudunuzda hormonal bozukluk varsa “Ceviz suyu adet geciktirir mi?” diye endişelenmek yerine, doktorunuza başvurmanızda fayda var...